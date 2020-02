Lecce-Spal: dalle 15 La Diretta le probabili formazioni

SEGUI LA DIRETTA

Il Lecce scende in campo per cercare di replicare immediatamente la prima vittoria casalinga stagionale, quella conquistata nel corso della 22esima giornata contro il Torino; proprio contro i granata prima e l'Atalanta poi la SPAL ha invece già dimostrato in stagione di poter far male anche lontano dal proprio stadio.La sfida salvezza tra Lecce e SPAL alle ore 15 apre il programma della 24esima giornata di Serie A. I salentini vengono dall'entusiasmante vittoria di Napoli, grazie alla quale hanno mantenuto 3 punti di vantaggio sulla terzultima posizione in classifica, attualmente occupata dal Genoa; ultimo posto con 15 punti invece per gli emiliani, che dopo la sconfitta interna subita per mano del Sassuolo hanno bisogno di ripartire con una vittoria per continuare ad inseguire la salvezza.LE PROBABILI FORMAZIONIVigorito, Rispoli, Lucioni, Rossettini, Donati; Deiola, Petriccione, Barak; Saponara; Lapadula, Falco. All. LiveraniBerisha; Sala, Vicari, Bonifazi, Reca; Castro, Missiroli, Valoti; Di Francesco, Petagna, Strefezza. All. Di Biagio