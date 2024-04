Lecce-Roma, proteste per un rigore. Cosa è successo: il contatto in area e i dubbi

Durante il secondo tempo di Lecce-Roma al Via del Mare, valevole per la 30a giornata di Serie A, al minuto 55 i giallorossi hanno protestato per un presunto calcio di rigore non concesso dall'arbitro Marcenaro.

Su un cross da sinistra Zalewski è arrivato a colpire il pallone, venendo poi travolto dal portiere del Lecce Wladimiro Falcone. Il direttore di gara non ha valutato il contatto tale da concedere calcio di rigore e il VAR non ha giudicato la valutazione da campo un chiaro ed evidente errore. Il gioco è proseguito con l'esterno giallorosso che è rimasto a terra dolorante.