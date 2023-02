Roma, a Lecce vietato il turnover: attacco obbligato con Dybala e Abraham. Le probabili formazioni

Esce Zaniolo, entra Wijnaldum. José Mourinho ha poco da festeggiare, la rosa è meno competitiva dopo il mercato invernale, nonostante il rientro dall’infortunio del centrocampista olandese. Lo Special perde in attacco un titolare che ha ampiamente sfruttato per tutta la prima parte della stagione e in cambio gli è stato dato Solbakken che, a suo dire, ha ancora molte difficoltà a comprendere la difesa a tre. Insomma, la rosa è meno competitiva, ma la posizione in classifica lascia ben sperare. Così come il calendario di febbraio che non prevede big match in Serie A, ma ha in compenso i play-off di Europa League contro il Salisburgo. Tre partite a settimana, dunque, che potrebbe nuocere gravemente alla stabilità della rosa anche se l’obiettivo primario della stagione è la qualificazione in Champions. Dunque, sabato alle 18 contro il Lecce in via del Mare scenderà in campo la miglior formazione possibile e Wijnaldum potrebbe anche andare in panchina. L’attacco è praticamente obbligato e sarà composto da Abraham e Dybala (ha recuperato dalla contusione lombare), con Pellegrini che stringerà i denti ancora una volta e si piazzerà sulla trequarti. A centrocampo la coppia Cristante-Matic, sulla corsia di destra Zalewski (o Celik) e su quella di sinistra El Shaarawy. In difesa Mancini, Smalling e Ibanez.

Zaniolo, c'è l'ok della Roma: il giocatore vola ad Istanbul, trovato l'accordo col Galatasaray. Ai giallorossi quasi 25 milioni

Zaniolo: dall'esordio in Champions contro il Real, ai due infortuni ai crociati. Ecco come è maturato l'addio dalla Roma

Lecce-Roma, le probabili formazioni (ore 18, stadio Stadio Ettore Giardiniero)

Lecce (4-3-3): 30 Falcone; 17 Gendrey, 6 Baschirotto, 93 Umtiti, 25 Gallo;16 Gonzalez, 42 Hjulmand, 29 Blin; 28 Oudin, 9 Colombo,11 Di Francesco

All.: Marco Baroni

A disp.: 1 Bleve, 21 Brancolini, 4 S.Romagnoli, 13 Tuia, 18 Ceccaroni, 83 Lemmens, 84 Cassandro, 14 Helgason, 7 Askildsen, 31 Persson, 22 Banda, 97 Pezzella

Roma (3-4-2-1): 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 6 Smalling, 3 Ibanez; 59 Zalewski, 4 Cristante, 8 Matic, 92 El Shaarawy; 7 Pellegrini, 21 Dybala, 9 Abraham

All.: José Mourinho

A disp.: 99 Svilar, 63 Boer, 24 Kumbulla, 19 Celik, 20 Camara, 18 Solbakken, 62 Volpato, 68 Tahirovic, 11 Belotti, 52 Bove, 14 Llorente