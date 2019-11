Il Lecce in casa non riesce a vincere, con il Sassuolo è 2-2

Zona Cesarini che continua a regalare amarezze al Lecce. Dopo il pareggio in extremis contro la Sampdoria, questa volta ci pensa Berardi a gelare i sogni giallorossi che già assaporavano il primo successo casalingo. Il 2-2 finale è un risultato che probabilmente non serve a nessuna delle due squadre, ma che fa male ai salentini, in vantaggio al termine della prima frazione grazie dalle reti di Lapadula e Falco, intervallate dalla segnatura di Toljan. Nella ripresa i giallorossi cercano di gestire la gara, ma il Sassuolo mantiene un costante possesso, rendendosi pericoloso grazie alle accelerazioni di Boga. A cinque minuti dal termine ci pensa la zampata di Berardi, alla settima rete in campionato, a gelare il via del Mare.



Liverani rilancia Majer dal primo minuto, con Petriccione nel ruolo di play per lo squalificato Tachtsidis, Lapadula in avanti con Babacar. De Zerbi spedisce Duricic in panchina, che lascia spazio nel tridente a Boga, assieme a Defrel e Berardi. Avvio scoppiettante come era nelle previsioni, per due squadre votate all'attacco. Subito un cambio nel Lecce, con Falco (13') che rileva Babacar. Ma il gol è nell'aria (18'). Preciso Rossettini a dettare un assist per Lapadula che salta l'uomo e fredda Consigli in uscita per il vantaggio giallorosso. Gli ospiti cercano di riordinare le idee, e raggiungono il pari al 35': dormita della difesa giallorossa che si lascia scappare Toljan che batte Gabriel con un diagonale sul palo opposto.



Lecce costretto a una secondo cambio con Tabanelli (40'), problema muscolare, sostituito da Shakov. Nemmeno il tempo di rifiatare che i padroni di casa sono nuovamente avanti. Falco (42'), con una punizione dal limite, pennella una traiettoria perfetta di sinistro, nulla da fare per Consigli: raddoppio del Lecce e primo gol in A per il fantasista. Si va al riposo dopo un primo tempo spumeggiante, giocato a ritmi non elevati ma con diversi spunti interessanti. Si riparte e il Sassuolo prova a intensificare la sua propensione offensiva, soprattutto grazie a Boga. De Zerbi getta nella mischia Djurcic (66') e Duncan (80') per un assetto ancora più offensivo. Superiorità territoriale per gli ospiti incapaci, però, di affondare con pericolosità. Liverani serra gli argini con Riccardi per Majer (71'), per un Lecce che ora difende a cinque. E la supremazia territoriale ospite alla fine trova il suo giusto premio. Lecce che non libera su una conclusione di Defrel, respinta di Gabriel, ma la sfera termina sul destro di Berardi (80') che appoggia in rete per il 2-2 finale

© RIPRODUZIONE RISERVATA