Lecce-Napoli, le pagelle: Llorente impatto devastante. Bene Insigne e Fabian. Ospina, che ingenuità

LECCE6 Gabriel – impedisce al Napoli di segnare di più con due buone parate nel primo tempo.5,5 Rispoli – bada soprattutto al sodo. Soffre le incursioni di Ghoulam5,5 Lucioni – difficile tenere a bada uno come Llorente. Prova a riaprire la gara con un colpo di testa5 Rossettini – è sfortunato in occasione del primo gol di Llorente. Il Napoli ha una grande forza d’urto.5 Calderoni – si ferma sul quarto gol di Llorente. Fa fatica contro Malcuit6 Tabanelli – sfiora il gol nel finale con una bella conclusione. Ha grande freschezza e cerca l’inserimento6 Majer – impegna Ospina con una conclusione da fuori. Prova a dare pochi punti di riferimento in mediana.4,5 Tachtsidis – soffre troppo in fase di impostazione. Concede il rigore al Napoli poi trasformato da Insigne6 Mancosu - è uno dei pochi ad arrendersi. Segna il rigore che riaccende le speranze del Lecce5 Farias – di solito si esalta contro il Napoli, ma stavolta non ci riesce. Parte largo e comincia bene, poi incide poco.5 Falco – ha grande talento ma non riesce a metterlo al servizio dei compagni.5,5 Petriccione (dall’1’ st) – prova a dare ordine alla manovra5,5 Benzar (dal 25’ st) – ha il compito di spingere sulla destra5 Lapadula (dal 20’ st) – una sola conclusione e nulla più.NAPOLI5,5 Ospina – non guadagna la sufficienza per il rigore procurato nella ripresa dopo la grande parata su Majer. Per il resto buona prestazione.6 Malcuit – comincia con qualche errore di troppo, poi trova fiducia e si fa sentire in appoggio.6 Maksimovic – commette una sola sbavatura in avvio, ma cresce con il passare dei minuti6,5 Koulibaly – lo standard è alto. Il Napoli ha ritrovato il suo leader6,5 Ghoulam – propizia il quarto gol del Napoli. Segue sempre l’azione offensiva7 Fabian – il gol è una perla del suo infinito repertorio. In tribuna c’è anche Eric Abidal del Barcellona e probabilmente ha seguito da vicino lo spagnolo.6 Elmas – parte bene, poi è un po’ condizionato dal cartellino giallo e si innervosice6 Zielinski – soffre in avvio a saltare il primo pressing. Migliora e il Napoli prende il largo.6,5 Insigne – segna il rigore del 2-0 e firma anche un assist. Altra prova positiva del capitano.6 Milik – gioca da seconda punta e non fa male. Non ha ancora la forma migliore.7,5 Llorente – prima maglia da titolare e doppietta da centravanti vero. L’impatto dello spagnolo è stato devastante.6 Callejon (dal 29’ st) – fa il suo dovere nell’ultimo quarto d’ora6 Lozano (dal 28’ st) – impegna Gabriel con una buona conclusionen.g. Luperto (dal 42’ st) – pochi minuti nella sua Lecce.