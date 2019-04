Lecce, Liverani rinnova il contratto fino al 2022

L'allenatore del Lecce, Fabio Liverani, ha prolungato il suo contratto fino al 30 giugno 2022. Lo ha annunciato il club salentino nel corso di una conferenza stampa. «Questa scelta va nella direzione di consolidare il percorso che tutti assieme abbiamo intrapreso -ha detto il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani-. Abbiamo deciso di fare questo tipo di ragionamento per dare un segnale non legato al risultato sportivo di questa annata, un segnale di continuità. Il contratto del mister scadrà a giungo 2022 e prevede una serie di clausole che prevedono un suo pieno coinvolgimento. Ovviamente questa scelta è condivisa da tutta la proprietà e dal direttore sportivo Meluso, che è all'estero per impegni di lavoro». «Oggi per me è un giorno importante - le parole del tecnico Fabio Liverani -, in cui sono particolarmente felice. Posso continuare a programmare qualcosa di importante in una società cresciuta con me. Lo scorso anno abbiamo intrapreso un percorso difficile ed impegnativo come la Serie C e lo abbiamo superato con umiltà e lavoro. In questo campionato il nostro obiettivo primario era quello di mantenere la categoria. Ora abbiamo una possibilità, un sogno che è quello di conquistare la promozione o direttamente o attraverso i play off. A prescindere da quello che, però, sarà il risultato sportivo di questa stagione, la continuità e la crescita della società sono il nostro vero obiettivo».

