Lecce, Liverani: «Siamo in salute, ma attenti al Carpi»

Riprendere la corsa bruscamente interrotta a Cremona per riguadagnare punti in questa avvincente corsa playoff. È questo l'imperativo categorico del Lecce nell'immediata vigilia della gara interna contro il Carpi. Ma il tecnico giallorosso Fabio Liverani mette in guardia i suoi: «Affronteremo un avversario in una gara - avverte - che agli occhi di chi guarda la classifica potrebbe sembrare una gara scontata, ma non lo è. Noi siamo in salute, giochiamo bene ed abbiamo tutte le carte in regola per conquistare l'intera posta. Loro verranno qui per non concedere spazi e sfruttare le ripartenze, starà a noi non metterli nelle condizioni di fare la gara che vogliono». In chiave formazione, Liverani è costretto a fare i conti tra squalifiche ed infortuni: «Nel reparto avanzato, con la squalifica di La Mantia - ha concluso il tecnico - tre giocatori si contendono due maglie. Sull'utilizzo di Calderoni deciderò all'ultimo momento».

