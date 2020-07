Lecce-Lazio, Patric: «Mi scuso per il morso». Donati: «Senza rancore. Può succedere»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La pace dopo il morso. «Ti chiedo scusa per il gesto che ho fatto. E’ stata una mancanza di lucidità. Intanto, faccio un grande in bocca al lupo a te e alla tua squadra per la fine del campionato». Così Patric, difensore della Lazio, scrive su Instagram a Giulio Donati, calciatore del Lecce, dopo averlo morso ieri durante il match del Via del Mare. Un gesto costato caro allo spagnolo, espulso dall’arbitro Maresca dopo aver consultato il Var, lasciando la Lazio in 10 uomini sul risultato di 2-1 per i salentini. «Sono cose che in momenti di alta tensione possono capitare. Quando uno capisce l’errore e chiede scusa, la cosa resta in campo senza rancore. Le emozioni sono il bello di questo sport nel bene e nel male», la risposta di Donati sui social network. Il giallorosso con un ulteriore post si rivolge anche alle autorità sportive che decideranno in merito alla squalifica del laziale: «Ci tengo a precisare che Patric è venuto nello spogliatoio a fine partita per scusarsi e ho apprezzato molto il suo gesto. Spero che chi dovrà decidere per la sanzione tenga conto di questi momenti in cui le emozioni possono prendere il sopravvento».