Sarri: «Turnover per tutti. Anche Ronaldo rifiaterà, vedremo quando»

Il turnover in punta di piedi, per non stravolgere gli equilibri di squadra e confermare quella linea di continuità che sta facendo la differenza in campo. Tracambierà qualcosa, ma non troppo, anche se prima o poi riposerà anche. Nessun dubbio sue piena fiducia a, lanon vuole mollare la testa della classifica. «Parlo ogni giorno con Ronaldo, anche lui ogni tanto riposerà - spiega l’allenatore -. Decideremo quando in base anche alle sue sensazioni e ai dati, non so ancora se domani, la prossimo o dopo ancora. Qualcosa cambieremo ma siamo in pochi:è in gruppo da qualche giorno, ma gli serve tempo per tornare competitivo.è ancora out, al momento ha superato i guai muscolari ma sta lavorando ancora con lo staff medico e non con quello atletico, non saprei prevedere una data per il rientro. Il Lecce è una squadra propositiva, gioca il suo calcio, se cali ti può mettere in difficoltà prendendo in mano la partita. Le punizioni? Da destra le calciano Ronaldo e Pjanic, decidono loro in base al momento. Hanno numeri importanti entrambi».Contro laa Firenze la Juve ha faticato anche dal punto di vista climatico, e domani a Lecce sono previsti più di 25 gradi. «La temperatura elevata incide sul ritmo. A Firenze abbiamo sofferto parecchio, ma il calendario è questo e dobbiamo abituarci. Dybala ha sempre fatto bene in stagione, mi aspettavo una prestazione di alto livello, in questo momento è in grado di fare la differenza, al di là del gol, non avevo dubbi sul suo contributo. Dovevamo dare continuità alla difesa, ma ora c’è anche bisogno di rifiatare,ad esempio nelle prossime gare potrebbe anche rifiatare, e le rotazioni comprenderanno anche la difesa. Mi è sempre piaciuto Pjanic, ha grandi qualità, gli ho chiesto qualcosa di leggermente diverso senza stravolgergli la vita in campo. E’ in una buona condizione fisica e mentale. Ha tutte le caratteristiche per diventare uno dei più forti del mondo nel suo ruolo».