Le pagelle: de Ligt, il nuovo mani in area costa caro. Bernardeschi disastro

Ci mette i pugni su un tiro velenoso di Majer, bravo su una bomba di Mancuso, rigore imparabileRientra dopo un lungo stop e non sfigura, attento.Tiene in piedi la difesa con personalità, nessun errore in fase difensiva, uno ma pesantissimo quando spara alto un pallone d’oro davanti a GabrielPomeriggio da dimentica, errore di misura che innesca il tiro di Majer dopo una manciata di minuti. Dopo Inter e Bologna, è protagonista di un altro tocco di braccio in area che costa il rigore dell’1-1. Impreciso e impacciato.Propositivo e dinamico, ara la fascia e mette in mezzo il pallone per il gol (annullato) di HiguainRitmo basso e nessuna incursione, da lui ci si aspetta di più.Piccolo trotto e poche verticalizzazioni, si procura il rigore del vantaggio ma esce per un problema muscolare agli adduttoriRegge botta, più di sostanza che di ricamo, vice Pjanic quando il bosniaco è costretto al cambioInvoluzione preoccupante. Si divora due occasioni clamorose, una per tempo, fatica a entrare in partita, e si vede a intermittenza.Corre e si sbatte, segna un gol giustamente annullato per fuorigioco e rimane in campo nonostante una botta clamorosa contro Gabriel e una fasciatura vistosaSegna un rigore pesante, ma sbaglia un paio di gol fatti. Bei tocchi e passaggi invitanti, gli manca la zampata vincente come contro la LokomotivFa l’attaccante aggiunto e ci mette voglia)Entra tardi e non incideQuanto trova il ritmo è tardiCambia poco ma la squadra non gira come vorrebbe. De Ligt è sempre in affanno - e forse avrebbe potuto tirare il fiato -, Beranrdeschi non incide. E senza Ramsey e Douglas Costa (oltre a Ronaldo non convocato) in attacco le alternative mancano.