Liverani: «Sfidare la Juve è un onore. E proveremo a fermarla»

Il Lecce affila le armi contro i campioni d'Italia della Juventus di scena domani al via del Mare, ma dovrà fare a meno del proprio tecnico, squalificato per un turno dal giudice sportivo dopo la gara contro il. Lui, però, è tranquillo nel lasciare la guida al suo secondo Manuel Coppola: «È una sensazione - afferma Liverani - che avrei avuto indipendentemente dall'avversario. Accetto la squalifica ma non la condivido. In campo ci vorrebbe un po' meno di permalosità».Domani il Via del Mare, sold-out in tutti i settori, è pronto a indossare l'abito della festa. «Sarà stimolante - prosegue il tecnico - vedere nel nostro stadio campioni che, fino ad uno o due anni addietro, era impensabile immaginare di poter ospitare. Questo è il giusto riconoscimento per una squadra, una dirigenza, una tifoseria e uno staff che ha sempre creduto in quello che faceva». Sull'aspetto tecnico, Liverani sottolinea che «dal punto di vista delle individualità è un confronto impari, ma abbiamo il dovere di provare a giocarcela, da squadra e con personalità».«Normale che contro certe squadre, dove non c'è l'assillo della conquista obbligata di punti - conclude - la spensieratezza potrà essere un'arma a nostro favore».