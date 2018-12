È la quarta vittoria nelle ultime cinque partite, la terza di fila per il Lecce che consolida il secondo posto in Serie B alle spalle del Palermo. Sul campo del Carpi decide la rete di La Mantia al 36' del primo tempo. Si ferma il Carpi dopo tre risultati positivi di fila: per la squadra di Castori terz'ultimo posto e situazione di classifica ancora complicata. © RIPRODUZIONE RISERVATA