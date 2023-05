Milan, più che Rafael Leao adesso serve un'impresa. Ma intanto il portoghese rinnova fino al 2028

Più che Rafael Leao servirà un’impresa al Milan per rimontare lo 0-2 dell’andata. Il 16 maggio a San Siro la squadra di Stefano Pioli dovrà domare un’Inter indemoniata, ma intanto i rossoneri nelle prossime ore dovrebbero annunciare il rinnovo del portoghese fino al 2028. La multa di 22 milioni di euro (interessi compresi) allo Sporting Lisbona è stata pagata dal Lille e allora Rafael Leao ha deciso di accettare l’accordo che permette di allungare il contratto dal 2024 al 2028 portando l’ingaggio da 1,5 a 7 all’anno. E la clausola rescissoria sarà superiore ai 150 milioni di euro. Almeno questa, è la vittoria del club di via Aldo Rossi, che deve digerire la sconfitta contro l’Inter e spera nel recupero del suo esterno sinistro, grande assente nella serata di ieri.

Milan-Inter 0-2, gol di Dzeko e Mkhitaryan. Inzaghi vede la finale di Champions, a Pioli ora serve un'impresa al ritorno

Pioli è apparso ottimista, nonostante la delusione per l’epilogo dell’euroderby. Rafael Leao salterà la gara in casa dello Spezia di sabato 13 maggio. E c’è preoccupazione anche per le condizioni di Bennacer, che dopo soltanto 17’ ha alzato bandiera bianca, lasciando il posto a Messias, per un problema al ginocchio destro. Un’altra grave perdita per il Diavolo. Si tratta del secondo stop stagionale per il centrocampista algerino, fermo per un infortunio al bicipite femorale a febbraio. A fine partita è uscito in stampelle. Insomma, è un Milan malconcio quello alla fine del derby di Champions. Che rischia di dire addio al sogno europeo e alla finalissima di Istanbul.