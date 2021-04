Le sei della Premier salutano la Superlega. L'Arsenal: «Chiediamo scusa»

Sei squadre inglesi lasciano dunque la Superlega subito dopo la sua creazione, in un repentino cambio di scenario. L'Arsenal arriva addirittura a chiedere scusa ai tifosi con un tweet in cui ammette di «avere sbagliato». Dalla riunione dei 12 club fondatori per il momento non trapela altro, se non che la posizione della Juventus sul progetto al momento è invariata. «Come risultato dell'ascolto e della comunità calcistica in generale negli ultimi giorni - il tweet dei Gunners - ci stiamo ritirando dalla proposta di Super League. Abbiamo commesso un errore e ce ne scusiamo»

Secondo il Mundo Deportivo la Uefa ha svolto un ruolo fondamentale in questa decisione. Non a causa delle minacce, ma perché ha offerto una notevole somma di denaro ai 'big six' per lasciare la Super League, che ha seriamente minacciato il suo modo di vivere. Questa offerta, però, non è arrivata ai club spagnoli, che dal più alto organo europeo sono visti come il principale nemico, guidati dall'ideologo Florentino Pérez.

