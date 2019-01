Le prime reti di Provinciali con la Doc Gallese 2010

Ci mancavano solo quelli dopo l'assist nella partita d'esordio e ora sono arrivati: stiamo parlando delle prime reti di Simone Provinciali con la casacca della Doc Gallese 2010. Con la sua sontuosa doppietta e la marcatura del bomber Gigi Mechili, i biancorossisbancano il campo del Santa Marinella ed infilano la seconda vittoria consecutiva. Un successo che consente alla squadra di Maurizio Forti di allontanarsi dalle zone pericolose della classifica e guardare al girone di ritorno con grande positività.Il nuovo bomber del Gallese prima sfrutta una palla vagante in area su colpo di testa di Tersigni e poi si fa trovare pronto sulla traversa colpita da Lucci. Con Simone Provinciali in campo, la squadra teverina ha ottenuto sei punti su sei ma l’attaccante da grande merito ai compagni ed al tecnico: «Se segno il merito è sempre di tutta la squadra e di una società che a cominciare dal diesse Andrea Scarpetta sta facendo grandi cose. Quando sono arrivato ho trovato i lavori in corso già inoltrati con un gruppo molto disponibile a seguire le indicazione di un mister come Maurizio Forti che è un vero e proprio martello, allenatore preparatissimo e grande comunicatore. Riesce a trovare la sinergia con ognuno di noi. Con Gigi Mechilli poi ho trovato l’America. Dopo tanti anni non mi trovo più solo a fare la guerra in mezzo l’area di rigore. Grandissimo giocatore e ragazzo molto umile, si mette a disposizione mia e di tutta la squadra. Ha le doti per essere un top player di categoria». Sistemata la classifica e fatto il giro di boa a quota 21, la Doc Gallese ora si affaccia al ritorno con una forza maggiore: «Sarà un girone di ritorno di fuoco – conclude Provinciali – Inizia un altro campionato, chi ha zoppicato finora comincerà a correre e chi sta sopra non può avere passi falsi. Noi siamo sul pezzo e proveremo ad arrivare più in alto possibile».

