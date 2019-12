Le pagelle, Jony all'improvviso e Strakosha super

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lazio distratta su un fallo laterale. Anzi letale, perché contro questo Cagliari diventa un’impresa poi recuperare. Figuriamoci con diverse palle-gol sprecate. Ribaltano tutto però Luis Alberto e il solito Caicedo allo scadereSTRAKOSHA 7Sulla stoccata di Simeone non può nulla. E’ bravo nelle uscite coi piedi e reattivo su Joao Pedro di testa e Nainggolan. Provvidenziale.LUIZ FELIPE 5,5Si lascia anticipare sul fallo laterale di testa da Joao Pedro. Si ferma invocando un gioco teso e rischia di far affondare la Lazio. Ingenuo.ACERBI 7E’ elegante e intelligente. E’ lui a dare varianti di gioco con qualche lancio laterale. Salva il raddoppio in scivolata. E regala il pari a Luis Alberto. Gigante.RADU 5,5Viene bruciato sul gol al centro dal piattone di Simeone, poi rischia l’espulsione da ultimo uomo. Traballante.LAZZARI 7All’inizio sbaglia tanto, poi mette più di qualche cross giusto, ma i compagni non riescono a sfruttare i suoi guizzi e a metterla dentro. Furetto.MILINKOVIC 6,5S’inserisce, ma non è incisivo. E’ fondamentale come sempre a sgomitare e decisivo in ogni duello aereo. Fisico.LEIVA 6Fa interdizione da solo in mezzo al campo, perde colpi nel secondo tempo. Ma prima d’uscire va vicino di testa al pareggio. Guerriero.LUIS ALBERTO 7Soffre la rapidità della mediana avversaria, non entra in partita eppure la risolve nel recupero. Un mago si vede in un solo tocco. Genio.LULIC 5,5E’ un martello, ma non sfonda né da pochi passi a trova la deviazione vincente. In difesa ha più di uno svarione. Anziano.CORREA 6Dà una palla perfetta in profondità a Immobile, ci riprova nella ripresa seminando il panico in area avversaria. Pimpante.IMMOBILE 5Strozza il diagonale, stoppa male solo in area. Nella ripresa sbaglia 4 volte di testa e calcia debole dalla distanza. Brutta serata.JONY 6,5Gioca un tempo e sembra un fantasma. Poi però mette la palla decisiva per Caicedo e vale la vittoria. Sbloccato.CATALDI 6Entra un po’ spaesato, poi però sale in cattedra e dà una scossa. Maturo.CAICEDO 8Il guizzo della pantera, nel finale. Un gol che ha il sapore di Champions League. Caiced’oro.INZAGHI 8Urla a squarciagola e non riesce a trasmettere la sua rabbia. Così incide di nuovo coi cambi dalla panchina e conquista l’ottava vittoria consecutiva. Stratega.MARESCA 5,5Simeone sviene in area, ma non c’è nessuna strattonata. Dubbi per un tocco su Lazzari e soprattutto su Milinkovic nella ripresa. Superficiale.