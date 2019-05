Le pagelle, è ok il debutto di Proto in serie A: para quasi tutto

INZAGHI 6,5

Manda in campo una sorta di Lazio B in vista della Coppa, riceve buone risposte a livello di tenuta. La squadra lo segue e regge anche nella ripresa. Comandante.

FABBRI 5,5

Non deve decidere nulla e s’annoia. Così si diverte a tirar fuori i cartellini con troppa facilità. Severo.

E’ una vittoria che dà fiducia in vista della finale con l’Atalanta e lascia in campionato la Lazio almeno con un piede in Europa. In Sardegna è facile la vita, anche se i biancocelesti rischiano di complicarsela negli ultimi minuti della ripresa.PROTO 7Subito reattivo su un piattone di Joao Pedro e poi su un diagonale di Cigarini. Respinge male un missile di Barella, ma è strepitoso in uscita su un gol già fatto di Deiola. Scongelato.LUIZ FELIPE 6Sembra in preda alla sindrome di Wallace e per poco non regala a Cigarini il pareggio. Fa altri errori in uscita, ma alla fine si salva. Superficiale.ACERBI 6,5Esce con eleganza e facilità dalla propria area, imposta con maestria e anticipa di testa. Appena lascia Pavoletti è gol. Insostituibile.RADU 6Esagera sempre negli interventi, sebbene provi a contenerli. Non rischia molto, testa solo il suo stato fisico per la finale. Rodato.MARUSIC 6,5Affonda e serve una palla perfetta per il tapin di Luis Alberto. Fa pure partire il contropiede del raddoppio. Decisivo.PAROLO 6,5Corre e serve il primo cioccolatino non sfruttato da Luis Alberto. S’inserisce in area anche nella ripresa e sfiora il palo dalla distanza. Motorino.BADELJ 6,5E’ lento e congela il gioco, ma in interdizione fa un buon lavoro. Stupendo un tiro dalla distanza che Cragno devia sulla traversa. Geometra.LUIS ALBERTO 7E’ in palla, prima impegna Cragno, poi è impreciso. Ma al terzo tentativo tira fuori il colpo da biliardo. Serve pure l’assist in corsa a Correa. Illuminato.LULIC 6Va spesso sul fondo, è propositivo. Cala nel secondo tempo, ma resta al servizio della squadra e non molla un attimo. Sudato.CORREA 7All’inizio chiude un bel triangolo con Caicedo, poi gli serve assist perfetto non sfruttato. Infine si sblocca, vola e trafigge Cragno in diagonale. Frizzante.CAICEDO 6Perfetto come sempre nelle sponde. Prova a sbloccare subito la gara con un pallonetto, poi calcia addosso a Parolo. Sfortunato.CATALDI 6Entra per fare il compitino d’Inzaghi e ci riesce: gestisce e smista la palla con personalità. Presente.BASTOS 5,5Gioca 10 minuti ed è convinto che la gara sia già finita. Si perde Pavoletti al centro area nella marcatura. Distratto.IMMOBILE