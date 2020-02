© RIPRODUZIONE RISERVATA

PAU LOPEZ 5,5Le uscite alte sono un problema, sul resto palesa maggiore sicurezza. Sul gol, nulla può.SPINAZZOLA 5E’ vero, Mancini salta poco sulla rete del Gent, lui però stecca la diagonale e buonanotte. A destra fatica, gioca e pensa male, come se avesse le gambe montate al contrario. Col passare dei minuti si stabilizza e va leggermente meglio.MANCINI 4,5Imbambolato in più di un’occasione, se David (gol compreso) diventa Weah vuol dire che c’è un problema, e ormai sta andando avanti da un po’. Il primo tempo è ai limiti del disastro, la ripresa va meglio. Che sia un nuovo inizio, come qualche mese fa.SMALLING 7Qualche imperfezione, capita. Ma è lui che spesso va a metterci una pezza. Tiene botta fino alla fine. E’ quello che, nei momenti difficili, alza la testa e aiuta i compagni in difficoltà. Fa sembrare meno brutta una difesa che prende gol da chiunque.KOLAROV 5Fase offensiva buonina, in avvio colpisce un palo esterno e la porta avversaria vibra. Lascia troppo spazio a Castro, che gli arriva davanti come un treno. Spettatore inerme sul cross vincente di Bezus. Sbaglia tanto anche nella ripresa.VERETOUT 6Per tappare le falle che si aprono sulla catena di destra, va a beccarsi un’ammonizione (salta la prossima). Lottatore, spesso fa il terzino. Non sempre con lucidità.CRISTANTE 5,5Si piazza davanti alla difesa e svolge il solito compito da regista. Impegno garantito, corsa continua, ma i risultati sono modesti. La condizione fisica non è al top e quindi non lo aiuta. Spesso perde le misure, sbagliando molti passaggi.PEREZ 5Un paio di spunti e troppe pause. L’esterno non lo fa quasi mai, nella ripresa si fatica a ricordarselo in campo.MKHITARYAN 6,5Apre il pallone sulla corsa di Kluivert ed è una bellezza. Che Dio lo conservi. Intelligente.KLUIVERT 6,5Bello il movimento, quindi la rete del pareggio. La terza in questa Europa League. Sprazzi del Kluivert visto lo scorso autunno. Certe volte si intestardisce nel dribbling.DZEKO 6Utile per il solito lavoro di gestione palla in attacco e spesso è presente a dare una mano dietro. Non ha occasioni da sfruttare. Fa tutto in punta di piedi, specie dopo la rete di Kluivert, che tranquillizza tutti. Sostanza.SANTON 6Rende la fase difensiva da quella parte, un po’ meno leggera.FAZIO NGSbarbato. Come nuovo.VILLARNGUna decina di minuti, stavolta entra e la situazione non è compromessa.FONSECA 6Volevamo la Roma di Firenze e lui, di Firenze, rispolvera almeno il cappello. Ma sul gioco non siamo a quei livelli, la difesa continua il suo momento di trance, ancora troppo fragile. Un solo tiro in porta, ma oggi basta e avanza per andare agli ottavi.