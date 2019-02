Fiorentina-Inter, le pagelle: Chiesa e Muriel decisivi, Lautaro delude, ma Nainggolan cresce. Abisso distratto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FIORENTINA5,5 LAFONTIncerto sul primo gol e non bene con i piedi nei rinvii.6 LAURINISi batte in modo ordinato34’ st 6 DABOEntra nel momento più caldo e porta positività6,5 CECCHERINIGioca all’improvviso per l’influenza di Milenkovic, partita gagliarda.6 VITOR HUGOSenza sbavature, va valere la sua fisicità.6 BIRAGHITiene la zona e spinge di più nel secondo tempo.5 BENASSIPartita al di sotto delle sue possibilitàdal 12’ st 4,5 PJACAImpalpabile6 EDIMILSON FERNANDESMeglio nel primo tempo rispetto alla ripresa6,5 VERETOUTSegna ancora su rigore e gioca con la sua consueta determinazione.6 GERSONLavora di raccordo tra centrocampo e attacco, prova a tamponare nel mezzo.6,5 SIMEONEPronti, via mette il destro sul vantaggio dei viola costringendo all’autorete De Vrij.dal 12’ st 7 MURIELPunizione di rara bellezza7 CHIESAUna lama nel fianco dell’Inter, non molla mai, serve l’assist a Simeone e trova alla fine il rigore del pareggio.PIOLI 6,5Ha il merito di far rimontare la sua squadra e la dota di un gran carattereINTER6 HANDANOVICNon sembra colpevole sui gol5,5 D’AMBROSIOCommette il fallo da rigore finale e durante la partita soffre.6 DE VRIJSfortunato sull’autorete, meglio sulle palle aeree6,5 SKRINIARQualcosa in più del suo compagno di reparto5 DALBERTErrore decisivo sul vantaggio viola.17’ st 5,5 ASAMOAHPoco lucido6,5 VECINOSegna poco, ma lo fa alla sua ex squadra5,5 BROZOVICNon regala la sua gara più bella.6,5 POLITANOFabbrica un gran gol, applausi.32’ st 5,5 CANDREVA 5,5ombina poco6,5 NAINGGOLANGara di sostanza, senza orpelli, ma da leader44’ st BORJA VALERO SN6,5 PERISICTrasforma il rigore e sbaglia una occasione bella nel primo tempo.5 LAUTAROProva non convincenteSPALLETTI 6Dal 1-3 al 3-3, c’è qualcosa da rivedere nell’atteggiamento della equa squadra.ARBITRO ABISSO 5Troppo Var va in confusione