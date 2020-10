CROTONE

Cordaz 6: Ottimi riflessi su Morata, incolpevole sul gol del pareggio

Magallan 5,5: Buona prestazione macchiata dall’errore sul pareggio: si perde Morata

Marrone 6,5: Tiene le redini della difesa e non soffre

Luperto 6: Pochi svolazzi, molta sostanza

Pereira 6: Ha l’occasione del 2-1 ma tira addosso a Buffon

Vulic 6,5 Ottimi affondi, ha qualità interessanti

Cigarini 6,5 Il cervello del Crotone, aperture di qualità, ma gli manca il colpo del K.O., quando spara alto a porta spalancata

Molina 6 Concreto, sbaglia poco

Reca 6,5; Conquista il rigore del vantaggio, ma pasticcia in copertura

Messias 7 Una spina nel fianco bianconero, in movimento costante, allunga la squadra

Simy 7 Secondo gol contro la Juve in carriera, freddissimo dal dischetto

Stroppa 7 Primo punto in stagione, se la gioca alla pari coi Campioni d’Italia

(38’ st Golemic ng) (29’ st Rispoli ng)(29’ st Siligardi 6) (42’ st Petriccione ng)

JUVE

Buffon 6,5; Salva alla grande su Pereira e fa 650 in A in scioltezza

Danilo 5 Soffre parecchio in contenimento, i pericoli arrivano dalla sua parte, spesso in affanno come nell’azione che porta al rigore del Crotone

Bonucci 5 Provoca il rigore con un intervento in ritardo su Reca, balla parecchio

Demiral 6 Il più solido là dietro, qualche sbavatura di tempi, ma salva alla grande in almeno un paio di occasioni

Chiesa 5 Assist per l’1-1 di Morata, poi il rosso diretto che lascia la Juve in 10

Bentancur 6 Parte col freno a mano, nella ripresa si rivede il vero Rodrigo, sfiora il gol con un tiro al volo velenoso

Arthur 6 Ottimo palleggio, testa e piedi veloci, ma serve più profondità

Frabotta 5,5 Timido, affonda poco e perde qualche pallone di troppo

Kulusevski 6 Tanta corsa, tanto fisico e poca qualità, spreca un paio di tiri e non incide come potrebbe

Portanova 6 Lanciato a sorpresa da Pirlo, ci mette personalità e non sfigura

Morata 7 Cinquantesima in maglia Juve festeggiata con un gol da centravanti vero, anche se non lo è. Nella ripresa si scatena, sfiora il 2-1 prima con un palo clamoroso poi con un gol annullato per fuorigioco millimetrico

Pirlo 5,5 Cinque punti in tre partite, senza contare lo 0-3 a tavolino al Napoli. Giusto sperimentare, ma forse questa Juve avrebbe anche bisogno di qualche certezza in più. A Kiev non sono ammessi passi falsi

(24’ st Rabiot 5,5), (24’ st Bernardeschi 6), (11’ st Cuadrado 6)



