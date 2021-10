Giovedì 21 Ottobre 2021, 21:20 - Ultimo aggiornamento: 22:12

Pagelle Bodo Glimt-Roma

RUI PATRICIO 4

Una parata su Konradsen illude: dici, tiene la Roma in partita. Invece niente, esce con le ossa rotte anche lui. Con sei gol sul groppone.

REYNOLDS 4

Arranca e dal suo lato arriva quasi sempre il meglio del Bodo. Poco partecipativo, spesso dormiente. Pellegrino gli scappa via spesso, e nel finale del primo tempo sfiora anche il terzo gol norvegese. Per non parlare poi del goffo inseguimento sul gol del 6 a 1.

KUMBULLA 4

Non è più abituato a giocare, a volte ci mette un po’ a leggere le situazioni. Vedi il primo gol del Bodo: fuori posizione, arriva in ritardo sulla chiusura. Nel finale arranca su Solbakken..

IBANEZ 4

Uno dei pochi titolari in campo. Da lui ci si aspettava qualche certezza in più. Invece affonda subito.

CALAFIORI 4

Mourinho non lo considera pronto per un livello più alto. Queste partite gli servono per fare esperienza e prendere coraggio. Lui deve metterci qualcosa in più, a volte è troppo leggero. Timido.

DARBOE 5

Soffre un po’ l’impatto fisico degli avversari. L’ammonizione lo condiziona, Mourinho gli risparmia il secondo tempo. Beato lui.

DIAWARA 4,5

Il cinquanta per cento della sua prestazione è il bel taglio per Carles Perez, che si ritrova solo davanti al portiere per il gol che dimezza lo svantaggio. Un disastro ad inizio ripresa, quando regala il 3-1 al Bodo.

PEREZ 6

Il più brillante. Attivo, propositivo, scatta e aggredisce gli spazi. Il gol è una conseguenza di una prestazione seria. L’unico. Sipario.

VILLAR 4

Un’altra occasione buttata. Sparisce nel vento e tra i fiocchetti di neve.

EL SHAARAWY 5

Fascia al braccio, lotta ma non conclude. Evanescente..

MAYORAL 4

Ha una mezza palla gol, ma si emoziona e si perde nel controllo decisivo. Pure lui deve fare i conti con la disabitudine alla partita.

CRISTANTE 4,5

Dovrebbe dare sostanza, ordine ed esperienza. Ma la Roma nella ripresa fa peggio di quanto visto nel primo tempo.

MKHITARYAN 4,5

Zero assoluto, anche da uno esperto e di qualità come lui.

SHOMURODOV 4

Destra, sinistra, non ne combina una buona. Ma dov’è finito quel giocatore che entrava in campo e spaccava le partite?

ABRAHAM 4

Gioca per dovere, non entra mai nel vivo. Inutile.

PELLEGRINI 5

Prova con un cross sbilenco e con un tiraccio. Non è serata nemmeno per lui.

MOURINHO 4

Aveva previsto mille difficoltà quindi aveva scelto di preservare i titolari per la gara di domenica con il Napoli. Le alternative non danno quello che si aspetta e stavolta viene tradito anche dai titolari. E il match diventa una rincorsa, fino all’umiliazione. Mai gli era capitato di prendere sei gol, alla Roma sì, in passato ha fatto anche di peggio.