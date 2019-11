Atalanta-Juve, le pagelle: Higuain devastante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prende tre gol senza colpe. Il resto è ordinaria amministrazione.Aggressivo in marcatura si rivela anche insidioso nelle conclusioni.Ringhia sulle caviglie di Higuain. Usa le maniere forti ma risulta efficace. L'argentino fa due gol, ma lui gioca comunque una buonissima gara.Tiene a bada Dybala giocando bene d'anticipo. Determinato.Discreto nei ripiegamenti, ma accelera poco in fascia ed è impreciso.Prova a dare ordine, ma non è preciso.Grinta da vendere. Non si fa stritolare dal centrocampo della Juve. Si guadagna la sufficienza (Anche lui si vede poco in fase avanzata nel primo tempo. Scuote la ripresa con il gol dell'1-0. (Gran lavoro in pressione su Pasalic e si affaccia con pericolosità nell'area avversaria.Cala nella ripresa.Sbaglia il rigore che poteva dare la scossa alla sua stagione e in generale non è incisivo. Si riscatta con l'assist per il gol di Gosens (qualche spunto in velocità).Quando sfonda sulla destra dal suo piede partono sempre suggerimenti e cross interessanti. Imprendibile.Sicuro su tiri non irresistibili ma insidiosi, è decisivo in allungo sulla capocciata di Pasalic nel primo tempoIn difficoltà per buona parte della gara. Si accende un secondo nella ripresa e serve l'assist per il sorpasso.Granitico in difesa, ed elegante come sempre nel far partire l'azione.Tignoso in marcatura, ci mette una bella pezza nel primo tempo in anticipo su Barrow.Sufficiente e ordinato sulla su corsia.Provoca il rigore e in generale è poco ordinato in costruzione. (24' st Emre Can 6)Sufficiente. Diligente in regia. Manca però la scintilla dell'ispirazione ed è impreciso nei piazzati. Meglio nella ripresa.Il più mobile e dinamico del centrocampo bianconero. Però si vede poco in costruzione (: qualche fiammata)Pochi minuti in campo senza incidere. Poi l'infortunio (: gara difficile contro l'aggressività dell'Atalanta. Fa il suo.Si dà da fare muovendosi come una vipera in attacco. Graffia poco nel primo tempo. Decisivo nella ripresa.Non riesce mai a trovare spazio nel primo tempo. Si innervosisce e non crea opportunità per sé e per gli altri. Nella ripresa sfiora un gol da cineteca dopo una serie di dribbling da urlo, mette lo zampino nell'azione del raddoppio e timbra il tris. In crescita nel rush finale.