Bologna-Lazio, Milinkovic balla da solo. Leiva nervoso e in affanno

La forza di Sinisa è nella testa e nei piedi dei suoi giocatori, alla fine è giusto il pari. La Lazio risponde a ogni colpo, la rimonta definitiva biancoceleste fallisce dal dischetto.STRAKOSHA 5,5E’ un incubo in uscita e nei rivii. Non può nulla su Krejci, ma è goffo su Palacio. Almeno su Sansone salva il pareggio, sulla sua punizione è salvato dal fuorigioco. Graziato.LUIZ FELIPE 5Sansone lo manda nel panico, poi si becca il giallo a centrocampo su Palacio. Si perde la marcatura di Krejci al centro. Confuso.ACERBI 6Esce palla al piede che è una meraviglia. Sbaglia l’ultimo cross in contropiede nella ripresa, ma si conquista il rigore fallito da Correa. Arrembante.RADU 5,5Nel primo tempo anticipa tutti di testa, nel secondo crolla su Sansone in area. Con le cattive s’arrangia sino al novantesimo a fatica. Esperto.MARUSIC 5Inizia pimpante, ma è sempre impreciso. Nei minuti di recupero combina un disastro e per fortuna il Bologna è stanco. Arruffone.MILINKOVIC 5,5Inizia con giochi di prestigio in mezzo al campo, finisce solo a lottare come un matto. Buono un assist non sfruttato in area da Ciro. Lezioso.LEIVA 4Ringhia, ma dal fischio d’inizio è falloso e in ritardo. Così si becca prima l’ammonizione e poi su Svanberg il rosso. Nervoso.LUIS ALBERTO 6Pronti via è troppo alto per lui il ritmo. Dal corner comunque calcia in porta, chiude il triangolo per Immobile del 2 a 2 e impegna Skorupski all’angolino nella ripresa. Geometra.LULIC 5Si fa bere da Orsolini come un principiante sul gol, poi si riscatta con l’assist per Ciro per il pareggio. E’ in difficoltà in ogni ripiegamento. Stordito.CORREA 4,5Assente per un tempo. Rimette in gara la Lazio, conquistando su Medel un rosso. Su un rimpallo si divora il gol vittoria, poi anche quello del dischetto colpendo la traversa. Bipolare.IMMOBILE 7Si scalda su un tacco perfetto di Correa. Quindi guarda Danilo e beffa Skorupski sul primo palo. Poi raddoppia di piattone sul secondo. Killer.BASTOS 5,5Entra irruento, il Bologna lo supera spesso e lui viene graziato. Fortunato.PAROLO 5,5Corre tanto a vuoto. In realtà, in inferiorità numerica diventa un centrale aggiunto. Concreto.JONY 5,5In un flash fa partire un contropiede e rischia di farsi superare da Palacio come da D’Ambrosio. Lancia però Acerbi sul rigore conquistato. Ala.INZAGHI 5,5S’affida alla vecchia Lazio, a sorpresa in 10 sostituisce Immobile e ha ragione con Correa in campo, ma l’argentino lo tradisce. Pugnalato.ORSATO 6Fa correre parecchio. Giusto annullare un gol rossoblù per un fuorigioco attivo, così come le espulsioni di Leiva e Medel ultimo uomo. Rigore netto di Palacio su Acerbi. Facilitato.