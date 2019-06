Italia, le pagelle degli azzurrini: i gol amari di Barella, Cutrone e Chiesa, l'assist è doppio per Pellegrini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MERET 6Vola subito sul diagonale di Lukebakio e tiene in partita i compagni. Incolpevole sul gran gol di Verschaeren.CALABRESI 6Timido nella spinta, ma diligente in marcatura.MANCINI 6Si vede più nell’impostazione che in difesa. Colpisce, di testa, il palo nel finale.BASTONI 6Pieno controllo della situazione.PEZZELLA 7Parte forte forte con la pennellata per Barella. Partecipa con efficacia, entrando nelle azioni dei primi due gol azzurri.BARELLA 7Indirizza largo, di testa in tuffo, e spreca la chance per il vantaggio ad inizio. E’, però, in partita e va all’assalto del Belgio. Segna di sinistro, al secondo tentativo, per il vantaggio, dopo averci provato nella stessa azione con il destro.MANDRAGORA 6Meglio nella ripresa, diventando più spigliato e anche più efficace.LOCATELLI 6,5E’ dinamico e lucido. E collabora bene in fase offensiva.CHIESA 6,5Meno brillante del solito, ma timbra nel finale.CUTRONE 6,5Gran girata di testa per il secondo gol azzurro. Fa sentire il suo fisico e la sua presenza.PELLEGRINI 7Fa l’esterno e il trequartista nello stesso match. Si dedica ai compagni. E firma due assist: spizza di testa per Barella che fa centro e va al cross per il bis di Cutrone.TONALI N.G.Dentro per Locatelli.BONAZZOLI N.G.In campo nel finale per Pellegrini.DIMARCO N.G.Prima del recupero per Barella.DI BIAGIO 6,5Le modifiche contro il Belgio gli danno ragione. Conferma il 4-3-3, ma alza Pellegrini a sinistra nel tridente e inserisce Locatelli da mezzala. Dietro si affida, sulle fasce, a Calabresi e Pezzella. Ma 2° il successo potrebbe non bastare per la promozione.