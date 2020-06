© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nascondo il sorriso sotto la mascherina. I giocatori della Lazio, in viaggio oggi pomeriggio verso Bergamo per la partita di domani sera con l’Atalanta, indossano per la prima volta pubblicamente i dispositivi di protezione per evitare la diffusione del Covid-19, rigorosamente biancocelesti. Sfondo total white con il logo della Lazio stampato al centro in corrispondenza della bocca. La maschera fa parte ormai della divisa d’ordinanza per le gare in casa e in trasferta. In pullman o in areo, chi porta gli occhiali da sole riesce a schiacciare un pisolino senza farsi notare dagli altri compagni di squadra. Del resto la mascherina mette in risalto gli occhi. E quelli dei giocatori della Lazio sono pieni di entusiasmo. La classifica parla chiaro: meno quattro punti dalla Juventus capilista, ma con una gara da recuperare. Durante il lock-down il sogno scudetto è stato svelato. La scaramanzia è venuta meno e anche la maschera sul tricolore è stata tirata giù.