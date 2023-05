Lazio, Lazzari verso la conferma e alla ricerca del primo assist stagionale. E intanto la pista Inter resta calda

Tre punti e Champions sicura. Meglio non poteva andare alla Dacia Arena contro l’Udinese, ma per la Lazio adesso sarà vietato fermarsi. Confermato il ritorno nell’Europa che conta, adesso i biancocelesti dovranno tenersi stretto un secondo posto da record nella gestione Lotito a partire dalla gara di domenica contro la Cremonese. Altro che feste: la vera gioia partirà solamente dopo aver ottenuto i tre punti. Sarri lo ha detto chiaramente alla fine dell’allenamento di ieri con l’aiuto di Immobile.

Lazio, Lazzari verso un’altra conferma

L’imperativo sarà perciò vincere ancora con la Cremonese e con ogni probabilità il tecnico confermerà buona parte della formazione vista domenica scorsa, compreso Lazzari sulla fascia destra. Il terzino dopo una prima parte di stagione da titolare, con l’avvento del 2023 ha perso di nuovo il posto come nei primi mesi della gestione Sarri. Hysaj lo ha superato nelle gerarchie al punto da lasciargli spazio solamente in Conference League e Coppa Italia, mentre in campionato solo cinque volte è partito titolare fino a fine aprile, restando in panchina tutti i 90 minuti in sei occasioni. Un utilizzo che ha fatto tornare le tentazioni di addio all’ex Spal, nonostante il rinnovo fino al 2027 di novembre scorso.

Il terzino ha due gare per lasciare il segno. Resta calda la pista Inter

L’di, che tanto lo aveva voluto alla Lazio, resta una pista molto calda per Lazzari. Il riscatto in ballo dipotrebbe innescare una maxi trattativa che oltre al terzino biancoceleste considererebbe anche il promettente centrocampista 2003 prestato alla, Giovanni, autore di 8 reti in. Intanto, viste le condizioni precarie di, Lazzari in questo finale si sta ampiamente riscattando con tre presenze da titolare nelle ultime quattro gare. C’era in entrambi gli ultimi clean sheet (Sassuolo e Udinese) e Sarri sembra intenzionato a confermarlo anche contro la Cremonese. L’ex Spal avrà a disposizione altri due match per migliorare uno score impensabile per un terzino votato all’attacco: 0 gol e 0 assist. Gli era successo solo ai tempi dellain C2 nel 2012/13.