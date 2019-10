Lazzari torna in pole per un posto sulla fascia contro il Rennes

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Testa al Rennes, con obbligo di vittoria, visto quanto accaduto in Romania due settimane fa. Un altro passo falso, anche solo un pareggio, metterebbe a rischio il primo posto della Lazio. Inzaghi pensa a cambiare. Vista la squalifica di Marusic, Lazzari che tornerà dal primo minuto. E l’esterno, reduce da prestazioni deludenti, è chiamato a dare risposte confortanti. Dall’altra parte c’è un ballottaggio tra Lulic e Jony, con lo spagnolo in vantaggio. Anche da lui, dopo San Siro, il tecnico si attende delle conferme positive. Gli intoccabili Acerbi e Strakosha saranno regolarmente al loro posto, con Vavro che insidia Luiz Felipe sulla destra, mentre Bastos dovrebbe prendere il posto di Radu. In mezzo Parolo, con Luis Alberto e Milinkovic mezze ali, anche se uno tra Cataldi e Berisha potrebbe spuntarla. In attacco Caicedo sicuro. Il partner dipende dalle condizioni di Correa, che ha un leggero problema muscolare.