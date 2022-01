Lazio: Zaccagni e Luis Alberto tornano in campo. Basic assente

La Lazio comincia a recuperare i pezzi. Dopo le visite di idoneità di stamattina è arrivata anche la conferma: Zaccagni è tornato definitivamente a disposizione. Oltre all’ex Hellas Verona oggi pomeriggio a Formello Sarri ha riabbracciato anche Luis Alberto. Il Mago aveva dato qualche indizio già nelle ore scorse e infatti alle 15 si è presentato regolarmente in campo col resto dei compagni. Sia lui che Zaccagni hanno svolto tutta la seduta tattica per poi concludere l’allenamento con degli allunghi per recuperare il lavoro atletico perso nei giorni scorsi.

Niente seduta nel pomeriggio di oggi per Akpa Akpro. Il centrocampista stamattina ha svolto le visite di idoneità per riprendere l’attività sportiva ed entro il 9 gennaio dovrà raggiungere la propria nazionale (Costa d’Avorio) per disputare la Coppa d’Africa. Il resto della squadra ha svolto una classica seduta tattica. Sarri prosegue con lo studio dell'Empoli anche se quest’oggi ha dovuto fare a meno di un elemento importante come Basic. Ieri il centrocampista croato ha lasciato il campo per un problema avvertito durante le prove tattiche e oggi non si è visto al seguito dei compagni.

Oltre lui assente anche Acerbi. Il Leone ci proverà fino alla fine per l’Empoli, anche se resta più probabile un rientro contro l’Inter. Nel caso in cui non dovesse farcela si scalda Patric. Lo spagnolo è in vantaggio su Radu. Difficile la carta Kamenovic (neanche tesserato). Infine non si sono visti Escalante (in uscita, direzione Alaves) e Romero. Sul classe 2004 la società biancoceleste non ha dato alcuna comunicazione ufficiale. Da sottolineare che l’argentino durante le vacanze natalizie ha raggiunto i parenti in Spagna.