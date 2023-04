Lazio, Zaccagni punta l'Inter per fare l'en plein con le big. E intanto proseguono i contatti per il rinnovo

Altro giro, nuovo big match. La sfida di domenica contro l’Inter dovrà innanzitutto dimostrare che la Lazio ha digerito il ko col Torino di sabato scorso. In più, Sarri aspetterà una conferma dai suoi calciatori in un appuntamento importante, visto che finora la media punti negli scontri diretti dei biancocelesti è di 2,1. Confermarsi contro i nerazzurri sarebbe quindi fondamentale sia per mantenersi in pole nella corsa Champions, sia per sfatare il tabù San Siro, terreno inespugnabile finora nella gestione Sarri.

Lazio, Zaccagni alla ricerca dell’en plein

Di certo il tecnico biancoceleste punterà sul miglior assetto possibile. Sono attesi tre ritorni nell’undici titolare. Si tratta di Casale, Cataldi e Immobile, uno per reparto, mentre tra le certezze ci sarà ancora Zaccagni. L’esterno sta vivendo la migliore stagione della sua carriera. Per la prima volta ha raggiunto la doppia cifra con 10 gol tutti in Serie A e adesso mette nel mirino l’Inter per fare l’en plein. I nerazzurri infatti sono l’unica big che l’ex Hellas non solo non ha ancora colpito in campionato, ma contro cui è ancora a secco in generale considerando i sette precedenti tra Lazio e Verona.

L’esterno ha iniziato i colloqui con la società per il futuro

È questa la nuova missione per l’arco di Mattia, il più fumante quest’anno insieme all’amico Immobile, entrambi appaiati a quota dieci nella classifica marcatori di A. Il numero 20 è stato uno dei colpi migliori delle ultime stagioni. Arrivato per circa 7 milioni ai minuti conclusivi della sessione estiva di mercato 2021, adesso ha quintuplicato il suo valore e il presidenteè pronto a premiarlo. Sono iniziati infatti i colloqui con il suo entourage e a breve sono attesi nuovi incontri per un prolungamento fino al 2027. L’obiettivo del calciatore è passare da un ingaggio di 1,8 milioni a 3 con bonus compresi. Colpendo anche l’Inter magari potrebbe convincere la società una volta per tutte.