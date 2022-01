Lazio Women, ufficializzato il quarto colpo: preso il difensore Chiara Groff

Proseguono le ufficialità della Lazio Women. Dopo quello di Ogonna Chukwudi, Giulia Ferrandi e Chloé Le Franc ecco un altro rinforzo. Si tratta di Chiara Groff. Finora erano stati piazzati tutti colpi dalla cintola in su. Stavolta il tecnico Massimiliano Catini ottiene un nuovo difensore. La classe ’94 proviene dalla San Marino Academy (Serie B femminile) e come rende noto la Lazio ha firmato un accordo che la legherà al club sino al 30 giugno 2023. Groff si metterà sarà subito a disposizione della sua nuova squadra. Le biancocelesti si sono ritrovate già da diversi giorni a Formello. Il rientro è stato fissato per lo scorso 28 dicembre. Il sogno salvezza in Serie A resta lontano 9 punti, ma la Lazio Women lotterà fin quando sarà possibile, come richiesto da Catini alle sue calciatrici. Extra campo invece si attendono ulteriori rinforzi.