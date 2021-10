Lazio Women, Massimiliano Catini è il nuovo allenatore

Lunedì 4 Ottobre 2021, 09:57 - Ultimo aggiornamento: 10:17

La Lazio pesca in casa. E Lotito si affida a Massimiliano Catini per sostituire Carolina Morace, esonerata ieri sera. Il tecnico, già alla guida dell'Under 17 women della società biancoceleste, è stata la seconda scelta dopo che Tommaso Rocchi ha preferito rimanere nell'under 18 maschile. Catini è stato appena ufficializzato ed è alla prima esperienza con una prima squadra femminile. E' alla Lazio dal 2015. Nel passato è stato all'Inter come collaboratore di Andrea Stramaccioni. Romano, pronto al grande salto, era stato allertato nei giorni scorsi da Lotito, che ormai aveva deciso di sollevare dall'incarico la Morace. Insieme a lui ci sarà Cristian Ieno come collaboratore tecnino, anche lui già alle dipendenze della società. Direttore tecnico del club diventa Francesco Penzerini, che affiancherà «insieme a Monica Caprini, il nuovo staff tecnico» si legge nella nota.