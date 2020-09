La Lazio Women si presenta: «Vogliamo la serie A»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuova stagione, stessa voglia e determinazione. Sfilano indossando la maglia biancoceleste le giocatrici della Lazio Women, su tutte Rachel Cuschieri, Emma Guidi, Adriana Martin e Emma Lipman. La stagione 2020/21 sta per iniziare. Spazio alla presentazione della rosa. Presenti, tra gli altri, il presidente Claudio Lotito e il direttore della squadra femminile e delle giovanili, Mauro Bianchessi.«Cercheremo di fare il meglio possibile. Il campionato non lo giocheremo da soli, esistono anche dei fattori imponderabili. L’anno scorso eravamo in condizione di pretendere qualcosa di più, però ci siamo accontentati di ciò che abbiamo ottenuto. Quest’anno stiamo cercando di fare tesoro dell’esperienza maturata e soprattutto e di integrare l’organico con nuove figure che possono dare un valore aggiunto». Le parole del presidente della Lazio, Claudio Lotito, a margine dell’evento. Sul mercato il numero uno laziale aggiunge: «Quello che manca lo vedremo alla fine del mercato. Quello che abbiamo fatto è sotto gli occhi di tutti. Abbiamo preso un centrocampista, un portiere, un attaccante e un esterno, e vedrete che arriverà pure qualcos’altro».