Lazio, la punta non arriva e Wallace va via

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tentativo in extremis per il baby (17 anni) Raul Moro, gioiello del Barcellona Under 19, esterno. Probabilmente verrà tesserato nei prossimi giorni. La Lazio deve sperare che non ci sia nessun infortunio nel corso dell’annata, specie in attacco. Inzaghi avrebbe accolto volentieri un altro acquisto. Invece deve accontentarsi di André Anderson ed Adekanye, baby col punto interrogativo. Rinforzate dunque davvero solo le fasce (Jony e Lazzari) in questo mercato, al momento parte dalla panchina il giovane Vavro. Rimpiazza Wallace, tornato in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni al Braga nell’ultimo giorno.CASO PAVLOVICTare ieri non si è mosso da Formello, ha lavorato al telefono e diramato un comunicato: «Il mancato tesseramento del calciatore Pavlovic è dato dall’accordo non trovato tra le parti». Peccato che il difensore del Partizan si sia sottoposto per ben tre volte a Roma agli esami non superati. Era una sorta di “ringraziamento” all’agente Kezman per Milinkovic: la sua permanenza è la più grande notizia per i biancocelesti. Nell’11 titolare la formazione d’Inzaghi rimane in Serie A una delle più forti, uno sforzo sul mercato avrebbe però preservato la stagione da preventivabili cali di forma o infortuni. Oggi alle 15 (sino al 20 settembre alle 19) riprende intanto la seconda fase della campagna (raggiunta quota 19.300) abbonamenti.