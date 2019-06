Lazio, Wallace apre al Flamengo: «Sono sempre aperto alle loro proposte»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sul piede di partenza. Fortuna Wallace medita l’addio alla Lazio. «Con il Flamengo è stata solo una chiacchierata telefonica, ma mi hanno già informato su quello che dovrebbe essere il mio stipendio. Sono sempre aperto a nuove proposte, specie quando si tratta di questo club». Il difensore brasiliano non esclude un ritorno in patria. Un rientro forse favorito dalle delusioni accumulate nell’ultima stagione. Prestazioni non convincenti, talvolta sottolineate dai sonori fischi dell’Olimpico. «Dato che ho un contratto di due anni con la Lazio, la priorità è rimanere a Roma - ammette Wallace ai microfoni di globoesporte.com -. Non posso dire se tornerò in Brasile o resterò in Italia, il calcio di oggi è in continuo movimento». Chi vivrà vedrà. Del resto con un procuratore come Jorge Mendes, uno dei più influenti sul mercato, l’ex Braga può dormire sonni tranquilli: «Io e il mio entourage dobbiamo lavorare con quello che abbiamo in mano, cioè i due anni di contratto con la Lazio. Lascio tutto nelle mani dei miei agenti, mi fido di loro». Aspettando novità, “Wall-e”, così è soprannominato a Formello, si gode le vacanze a Rio de Janeiro, città in cui si trova proprio la sede del Flamengo. Più di un semplice indizio di mercato.