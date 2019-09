Lazio, Wallace ad un passo dal Braga: il difensore pronto a tornare il Portogallo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Movimenti in uscita in casa Lazio. Nell’ultima giornata di mercato Fortuna Wallace torna al Braga per 5 milioni di euro. Il brasiliano, dopo la scorsa stagione deludente, lascia Formello e vola in Portogallo. A breve l’ufficialità. L’operazione è stata portata a termine anche grazie alla mediazione di Jorge Mendes, procuratore portoghese che nella sua scuderia annovera anche Pedro Neto e Bruno Jordao, ceduti ad agosto al Wolverhampton in Premier League. Intanto, il ds biancoceleste Igli Tare in una nota sul sito della società precisa: «Il mancato tesseramento del calciatore Strahinja Pavlovic è dato dall’accordo non trovato dalle parti». In realtà, Pavlovic, difensore del Partizan Belgrado, nelle scorse settimane era stato a Roma più volte per le visite mediche di rito, tuttavia senza riuscire mai ad ottenere l’idoneità sportiva. Insomma, il 18enne non ha ricevuto l’ok dai medici, propedeutico per il tesseramento, è la trattativa non è andata a buon fine.