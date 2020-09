Lazio, vittoria nel test con il Padova: decide l'autorete di Fazzi, Reina strappa applausi

Prima vittoria per la Lazio di Simone Inzaghi nel ritiro di Auronzo di Cadore. Dopo il 2-2 di sabato scorso contro la Triestina sotto la pioggia, i biancocelesti passano 1-0 contro il Padova allo stadio Zandegiacomo. Un'autorete di Fazzi a quattro minuti dalla fine, dopo lo scontro fortuito con il portiere Merelli sugli sviluppi di una punizione di Luis Alberto, regala il successo alla Lazio. A metà della ripresa occasione sprecata dai veneti. Vavro interviene fuori tempo su Sileri: per il direttore di gara è rigore. Sul dischetto va Ronaldo Pompeu, tesserato con la Lazio due anni fa e poi girato alla Salernitana, che si fa ipnotizzare da Reina. Il portiere vola con la mano di richiamo e nega il gol al brasiliano. Applausi per lo spagnolo dagli spalti. Buona prestazione da parte di Escalante, Akpa Akpro e Caicedo.

Ultimo aggiornamento: 20:04

