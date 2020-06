Lazio, vittoria per 7-2 nel test con la Ternana: doppietta per Immobile

Prove generali in vista dell’Atalanta. La Lazio scalda i motori a Formello. Nel pomeriggio la squadra di Simone Inzaghi vince 7-2 contro la Ternana, formazione di Serie C, allenata da Fabio Gallo. Doppietta per Immobile e Vavro, in gol anche Milinkovic, Caicedo e il giovane Luca Falbo, ex Primavera ad un passo dal rinnovo fino al 2024. Nei due tempi da 45 minuti Inzaghi prova ancora il 3-5-2. Novità in difesa: davanti a Strakosha si muovono Acerbi al centro, Radu a sinistra e Patric a destra. Lo spagnolo è il candidato numero uno per sostituire, mercoledì a Bergamo, Luiz Felipe, fermo per un problema muscolare all’adduttore. A centrocampo Parolo prende il posto dell’infortunato Leiva, supportato da Milinkovic e Luis Alberto, mentre sulle fasce sfrecciano Lazzari e Jony. Quest’ultimo, con l’assenza di capitan Lulic ancora alle prese con la riabilitazione alla caviglia, potrebbe giocarsi il posto con Marusic al Gewiss Stadium. Le condizioni del montenegrino però, oggi indisponibile, sono da valutare. In avanti Immobile si trova a meraviglia con Caicedo. Ciro affina la mira e non vede l'ora di rispondere a Robert Lewandowski del Bayern Monaco: l'attaccante laziale nella speciale graduatoria per la Scarpa d'Oro insegue il tedesco, distante sei gol, e avrà 12 partite partite per rimontare. Intanto, nel secondo tempo del test contro gli umbri c’è spazio anche per Bastos, Vavro, abile a sfruttare i calci piazzati, Jorge Silva, Armini, Djavan Anderson, Cataldi, Falbo, Lukaku, Andrè Anderoson e Raul Moro. Insomma, minuti preziosi per tutti, aspettando la trasferta contro la formazione di Gasperini.

Ultimo aggiornamento: 21:09

