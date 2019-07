Lazio, visite mediche per Manuel Lazzari

Ultimo aggiornamento: 12:43

Terzo giorno di visite mediche per i giocatori della. Secondo giorno in biancoceleste per. L’esterno destro in arrivo dallaieri ha raggiunto la Capitale, ha visitato il centro sportivo di Formello, conoscendo i nuovi compagni, e in mattinata si è sottoposto ai controlli di rito per ottenere l’idoneità sportiva. Domani toccherà a, esterno sinistro in arrivo dal Malaga. Insieme a loro anche Wallace, Rossi, Leiva, Adamonis, Adekanye, Lulic, Parolo e il Primavera Silva, che hanno svolto i test sotto la supervisione del dottor Ivo Pulcini, responsabile sanitario del club. Nel frattempo presso l’Isokinetic con il dottor Giammaria D’Orsi Caicedo, Luiz Felipe e Luis Alberto hanno eseguito i test per la prevenzione degli infortuni.