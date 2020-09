Lazio, visite mediche per Gabriel Pereira, nuovi test per Muriqi

Via vai all'ingresso della clinica Paideia. Mattinata di visite mediche per Gabriel Pereira, portiere brasiliano classe 2002 in arrivo dal Monaco, e per Vedat Muriqi, tornato dalla Turchia dopo il doppio tampone negativo al Covid-19. L’attaccante ex Fenerbahçe era risultato positivo giorni fa al Coronavirus ed è stato costretto ad osservare la quarantena ad Istanbul. Tornato ieri in Italia, il 27enne ha ripetuto oggi i test per l’idoneità sportiva con la Lazio, seguito dal professor Ivo Pulcini, responsabile sanitario del club. Nel pomeriggio i due raggiungeranno il centro sportivo di Formello. Il portiere 18enne potrebbe essere un rinforzo per la Primavera, in cui però si sta mettendo in mostra Furlanetto, autore di grandi prestazioni tra i pali nelle ultime gare.

