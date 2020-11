Lazio, visite per Immobile: «Disponibile per Crotone? Sì, altrimenti non sarei qui»

«Se sarò disponibile per il Crotone? Sono qui per questo». Arriva in clinica e fuga ogni dubbio. Ciro Immobile non vede l’ora di mettere fine all’incubo tampone. L’attaccante della Lazio, vincitore della Scarpa d’Oro, si è sottoposto in mattinata alle visite mediche di idoneità sportiva con il dottor Ivo Pulcini, responsabile sanitario del club, per poter tornare ad allenarsi con i compagni. Ieri sera, dopo una serie di referti contrastanti, la notizia del test molecolare negativo e l’ok da parte dell’Asl per interrompere l’isolamento. Oggi pomeriggio parteciperà alla seduta con i compagni nel centro sportivo di Formello. Tornerà a disposizione di Simone Inzaghi per la trasferta in Calabria. Una buona notizia per il tecnico, costretto a fare a meno di Milinkovic, positivo in Serbia al Covid-19.

Ultimo aggiornamento: 09:07

