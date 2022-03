Lazio, via alle prove tattiche anti Roma: Sarri recupera Luis Alberto e Cataldi

Doppia seduta completata in casa Lazio. Sarri ha rispettato per filo e per segno il classico iter delle giornate con due allenamenti. La mattina il tecnico ha diviso la squadra per reparti portando con sé il collaboratore Ianni il reparto arretrato. Centrocampisti e attaccanti invece sono stati presi in consegna dal vice, Martusciello. Nel pomeriggio poi largo alla messa in atto di quanto appreso in mattinata.

Primo giorno di prove completato per i biancocelesti che iniziano a mettere nel mirino la Roma anche a livello tattico. L’importanza della sfida è tangibile e per questo motivo Sarri prima di ogni allenamento sta parlando singolarmente con i suoi calciatori. Per il tecnico sarà determinante mantenere la concentrazione alta. Vietate le disattenzioni.

Cataldi e Luis Alberto tornano in gruppo

È stata una giornata ricca di recuperi per Sarri. Come anticipato ieri, quest’oggi Cataldi sarebbe tornato a disposizione e così è stato. Esattamente a tre settimane dallo stiramento di primo grado riportato al flessore della coscia sinistra – era il ritorno con il Porto – il centrocampista ha svolto entrambi gli allenamenti odierni. Rientro importante a livello di temperamento visto che da tifoso quale è Cataldi darà un grande contributo emotivo per la preparazione al match. Difficilmente però il classe ’94 riuscirà a spodestare Leiva in cabina di regia.

Il brasiliano ha terminato in anticipo la partitella tattica, ma semplicemente per gestione. Mentre in mattinata è tornato Cataldi, nel pomeriggio i sorrisi non sono finiti poiché si è rivisto Luis Alberto. Sospiro di sollievo confermato dopo l’ottimismo emerso ieri. Acciacchi superati per il Mago che mette la Roma – una delle sue vittime preferite con 3 gol segnati – nel mirino. Da annoverare tra i ritorni anche quello di Zaccagni, gestito fino a questo pomeriggio poiché domenica non ci sarà per squalifica. Unico assente Radu alle prese con la fascite plantare. Aggregato ancora Floriani Mussolini dalla Primavera.