Lazio, via ai tamponi, inizia la nuova stagione: Escalante c'è, Correa in viaggio

Al via la nuova stagione. I giocatori della Lazio si rivedono nel centro sportivo di Formello. Appuntamento in mattinata per i tamponi e per i prelievi del sangue, utili per i test sierologici, per verificare eventuali casi da Covid-19. Niente allenamenti. Prima bisogna aspettare gli esiti degli esami. Simone Inzaghi è uno dei primi ad arrivare nel Training Center, seguito da Francesco Acerbi e via via tutti gli altri. Ad accoglierli il direttore sportivo Igli Tare, già all’interno del quartier generale da ore. Presente anche l’unico nuovo acquisto: Gonzalo Escalante, centrocampista arrivato a parametro zero dall’Eibar. Non si è ancora visto Joaquin Correa di ritorno dalle vacanze in Grecia, mentre c’è Felipe Caicedo, ancora al centro di voci di mercato.

