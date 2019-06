​Lazio, vertice di mercato prima delle vacanze: Inzaghi incontra il ds Tare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I bagagli per le vacanze li aveva già fatti venerdì scorso. Le strategie di mercato, invece, le ha ultimate oggi. Simone Inzaghi, fresco di rinnovo con la Lazio fino al 2021, ha fatto il punto della situazione con ds Igli Tare in vista della prossima stagione. L’incontro tra i due è andato in scena nel pomeriggio a Formello. I due, dopo aver fatto visita all’Under 21 che si allena nel centro sportivo biancoceleste per l'Europeo, avrebbero pianificato le operazioni per rendere la squadra ancor più competitiva. L’allenatore avrebbe richiesto «giocatori pronti, di qualità e pronti per il campionato italiano». Rinforzi titolari, insomma. Le garanzie sul mercato, chieste dal mister prima di trovare l’accordo con Lotito, riguardano anche le operazioni in uscita. Sulla lista dei partenti ci sono Wallace, Caicedo, Durmisi e Badelj, che nella stagione appena conclusa ha trovato poco spazio. Il Cagliari, in caso di addio di Cigarini, sarebbe pronto a puntare sul regista croato. Un "sacrificio" che Inzaghi sarebbe disposto ad accettare, con la speranza di trattenere Milinkovic e Luis Alberto. Aspettando novità, il tecnico proverà a godersi un po' di riposo: domani partirà per gli Stati Uniti.