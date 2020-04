© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA Che sorpresa dall'Argentina. L'indimenticabile “Brujita”intervista il connazionalesu Instagram. Ne nasce un bellissimo siparietto con botta e risposta sulla guida tecnica: «Inzaghi è il miglior tecnico che abbia mai avuto nella mia carriera. Ha fatto un lavoro straordinario in questi quattro anni, non lascia nulla al caso. E' un martello, ci tartassa negli allenamenti. Lui ha fatto tutta la gavetta nelle giovanili, tutti parlano bene di lui. E i risultati gli danno ragione. A me ha insegnato tanto, anche a giocare in una posizione diversa – assicura Joaquin – perché è uno che riesce a tirare fuori il meglio da ogni giocatore. Pretende il massimo impegno e tanta attenzione, avrà una carriera incredibile». Che non avrebbe mai predetto l'ex campione Veron: «E' stato mio compagno, non me lo immaginavo proprio come allenatore. Non aveva personalità e non dava molto nell'occhio. L'esperienza che ha accumulato evidentemente gli ha dato tanto. E' stato bravo a studiare e a mettere in pratica quello che ha visto. Di solito i bravi tecnici sono i difensori e centrocampisti, non gli attaccanti. Simone era furbo nei movimenti. Ho parlato con Eriksson e pensava lo stesso d'Inzaghi».Grazie a lui la Lazio si è tolta tante soddisfazioni. Correa ha vinto i suoi primi trofei e ora punta verso altri traguardi ancora più importanti: «Vincere la Supercoppa con la Juve è stato incredibile. Questo gruppo ha dimostrato una forza e una mentalità pazzesca. L'anno scorso avevamo conquistato la Coppa Italia, ma non avevamo la stessa continuità. Quest'anno abbiamo acquisito un'autostima enorme, stiamo in un momento incredibile e possiamo ancora puntare sempre più in alto. I tifosi qui a Roma mi fanno sentire come un Dio, ma io tengo bene i piedi per terra. C'è stato un momento, quando ho sbagliato il rigore a Bologna, in cui tifosi mi sono stati molto vicini e mi hanno aiutato. Stavo male perché avevo perso mia nonna, la guida della mia famiglia ed ero lontano dall'Argentina». Anche i compagni gli sono stati accanto: «Con Leiva, Luis Alberto, Luiz Felipe, Caicedo siamo molto amici, ma anche con gli italiani, per esempio Immobile. Facciamo spesso cene insieme, siamo molto uniti come gruppo e questo è il nostro segreto. Ci aiutiamo l'uno con l'altro, così si raggiungono risultati importanti».Correa riporta il sogno («Tutti mi chiedono di te, sei un idolo») di molti laziali, rivedere Veron all'Olimpico sugli spalti: «Se mi inviti, mi fa sempre piacere tornare a Roma. Per me alla Lazio sono stati due anni intensi, verrò a trovare te e tutti i laziali». Poi Juan Sebastian ricorda un altro dei suoi ex compagni: «Che mi dici di Peruzzi, il cinghiale? Salutamelo, è stato un grande portiere della Juve e poi è venuto da noi. Lui aveva una caratteristica unica, era polivalente. Parava anche con i piedi e la testa. Nello spogliatoio era sempre di buon umore». Conferma Joaquin: «Mi ha chiamato l'altro giorno per chiedermi come stavo, lui è un fenomeno, con tanta umiltà. Sta sempre lì con noi a scherzare. Gli ho detto che mi manca e spero di rivederlo al più presto». Quando il Bel Paese sarà uscito dall'incubo Coronavirus: «Ho fatto qualcosa per gli ospedali a Roma – svela Veron - e spero che in tutta l'Italia risolva al più presto questa situazione. Quando tutto sarà finito, magari organizzeremo un'amichevole fra Lazio ed Estudiantes».