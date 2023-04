Lazio, si rivede Vecino, ma si fermano tre difensori. Zaccagni: «Voglio vincere qui». E intanto torna l'iniziativa nelle scuole

Giornata di doppia seduta in casa Lazio. I biancocelesti come al solito sono stati divisi in mattinata, con Sarri che si è preso la difesa e Martusciello centrocampisti e attaccanti. Nel pomeriggio invece spazio a un allenamento tecnico. Rispetto a ieri, l’allenatore biancoceleste ha ritrovato Vecino dopo i fastidi al ginocchio destro. L’uruguaiano ha saltato la parte finale pomeridiana, ma per gestione. Non si sono però allenati tre difensori. Si è trattato di Gila per un dolore al collo, Casale ancora per la gastroenterite e infine Pellegrini, alle prese con degli acciacchi al ginocchio sinistro operato in passato.

Ovviamente niente allenamento per Immobile, dimesso dal Gemelli mentre la figlia maggiore, Michela, dovrà restarci ancora. Domani, tra l’altro, alle ore 10 tornerà l’iniziativa “La Lazio nelle scuole” in zona Piazza Bologna presso l'Istituto High School Marymount, via Livorno 91. Per la prima squadra maschile ci sarà Alessio Romagnoli, mentre la Women sarà rappresentata da Angela Orlando. Oggi invece ai canali di Lazio Style Channel ha parlato Zaccagni: «Dopo aver passato una stagione con il mister ero certo che quest’anno avrei fatto un percorso importante: sono contento, sta succedendo».

Le parole dell’esterno biancoceleste

Suldeciso con un suo gol: «È stata una serata perfetta, così come segnare sotto la curvae festeggiare con i compagni: veramente emozionante». Sulle ambizioni: «Sarei disposto a qualsiasi cosa per vincere un trofeo qui. È sempre qualcosa di importante, che ti porti dietro per tutta la vita, sacrificherei tante cose». Infine sull’ambiente: «Mi piace, è familiare, ti coccola. È la cosa più bella che ci possa essere nel calcio. La passione che trasmette la gente, senti qualcosa di cui fai parte e ti fa sentire l'importanza della maglia».