Lazio, Vavro: «Voglio diventare titolare e vincere»

«Mi piace molto il calcio italiano. Ho detto in passato che avrei voluto seguire le orme di Milan Skriniar e così ho fatto». Denis Vavro, nuovo acquisto della Lazio in arrivo dal Copenaghen, è soddisfatto. «Per quanto riguarda le offerte, ne ho ricevute parecchie dall'Inghilterra e da altri club italiani - rivela a Futbalsfz.sk -, maa anche dal Belgio. Chi mi ha consigliato? La mia famiglia. La mia ragazza ha avuto un ruolo importante in questa decisione» spiega il difensore slovacco. La Lazio è una “scelta d’amore”, ma anche di vita: «Poi ne ho parlato anche con i ragazzi della nazionale che giocano in Italia. Quali obiettivi mi pongo? Voglio diventare titolare e aiutare la squadra a vincere trofei!». Idee chiare in vista della prossima stagione, con la speranza di ambientarsi al più presto in Italia. «Devo ammettere che ho difficoltà a lasciare Copenhagen. Siamo stati alla grande, insieme, e mi dispiace non poter dire addio a tutti, perché tutto è finito così in fretta. Ma questo cambiamento è una nuova sfida, per me, e ho intenzione di superarla!». Il classe ‘96 non vede l’ora di iniziare. La prossima settimana conoscerà Simone Inzaghi e i nuovi compagni «È un onore, per me trasferirmi in un club così grande - sottolinea Vavro -. I sentimenti che provo sono indescrivibili. Le visite sono andate abbastanza bene, anche se sono state un po' lunghe. Poi sono stato al centro sportivo, e lì ho firmato il contratto».