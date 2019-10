Lazio, Vavro squalificato per aver provocato la Fiesole, il club prepara ricorso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non ha giocato contro la Fiorentina, ma ha rimediato un turno di squalifica. Denis Vavro salterà la prossima giornata di campionato e dovrà pagare anche una multa di 5.000 €, secondo quanto disposto dal giudice sportivo. Motivo? «Per avere, a fine gara, prima di entrare nel tunnel che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, provocando un ulteriore clima di tensione; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale». Così recita il comunicato ufficiale. In realtà il difensore slovacco, gesticolando verso la Curva Fiesole, avrebbe preso le difese di Caicedo e Lukaku, ultimi ad abbandonare il campo del Franchi insieme a lui e oggetto di sonori fischi e buu da parte del tifo caldo viola. Insomma, il classe ‘96 non avrebbe assunto quella condotta che, invece, gli viene attribuita nel referto arbitrale. Non a caso Vavro, venuto a sapere della sanzione in serata, ha reagito con stupore, chiedendosi cosa avesse fatto per meritare una simile decisione. La Lazio presenterà ricorso.