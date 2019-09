Lazio, Vavro: «Ero pronto per il derby». Lista Uefa: escluso Andrè Anderson

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Mi sento benissimo, non ho mai sperimentato la preparazione in Italia e posso dire che l'ho superata al meglio». Non vede l’ora di esordire da titolare con la maglia della Lazio, Denis Vavro. Il difensore arrivato dal Copenaghen per circa 12 milioni di euro è stato convocato dalla Slovacchia per gli impegni contro Croazia e Ungheria. «Ho tutto il periodo della preparazione nelle gambe e mi sento in forma, forse ero abituato a giocare le prime due giornate di campionato, ma non la considero una cosa negativa» rivela in patria a Profutbal.sk. Simone Inzaghi lo ha impiegato per tutta l’estate nella difesa a tre e finora gli ha preferito Luiz Felipe e Bastos. Solo contro la Sampdoria sul risultato di 3-0 ha giocato gli ultimi minuti per sostituire Acerbi. «Quando ho capito di non giocare all'esordio in Serie A con la Sampdoria, pensavo di essere pronto e ero concentrato per la partita con la Roma», ammette centrale che alla fine contro i giallorossi è rimasto a guardare in panchina.LISTA UEFAIntanto, la Lazio ha reso nota la lista inviata alla UEFA con i nomi dei giocatori che potranno giocare le partite in Europa League. Portieri: Guerrieri, Proto e Strakosha. Difensori: Acerbi, Armini, Bastos, Lazzari, Lulic, Patric, Radu, Ramos e Vavro. Centrocampisti: Berisha, Cataldi, Correa, Jony, Leiva, Luis Alberto, Marusic, Milinkovic e Parolo. Attaccanti: Adekanye, Caicedo e Immobile. Non rientrano nell’elenco Lukaku e Andrè Anderson.