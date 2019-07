Lazio, Tare stringe per Vavro: “ballano” due milioni con il Copenaghen

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sotto con la difesa. Dopo Adekanye, attaccante in arrivo dalle giovanili del Liverpool, e gli esterni Jony Lazzari dal Malaga e dalla Spal, la Lazio prepara l’assalto decisivo a Denis Vavro, centrale del Copenaghen. E’ lui l’indiziato numero uno per rinforzare la difesa biancoceleste, aspettando novità sulla vicenda Radu, ormai ai ferri corti con la società. Con il giocatore c’è già un accordo di massima, tanto che nei giorni scorsi su Instagram lo slovacco aveva iniziato “a seguire” l’account della Lazio per poi fare marcia indietro una volta uscita la notizia. Indizi di mercato al tempo dei social, mentre il ds Igli Tare lavora per raggiungere un accordo con il club danese. La richiesta del Copenaghen è di 13 milioni di euro, due in più rispetto a quelli che offrirebbe la Lazio, colmati eventualmente dall’inserimento di vari bonus. La società biancoceleste ha già in tasca il sì del gigante 23enne, corteggiato anche dal West Ham, ma che non vede l’ora di giocare contro l’amico Skriniar dell’Inter e confrontarsi nel campionato in cui si è imposto Marek Hamsik ai tempi del Napoli. L’obiettivo è averlo a disposizione per il ritiro di Auronzo di Cadore per lavorare sulla difesa a tre.Intanto, l’Assemblea della Lega Serie A ha deciso: la Supercoppa Italiana si giocherà, come da contratto in Arabia Saudita. Scartata l’ipotesi Stati Uniti con Miami, tornata di moda negli ultimi tempi, sarà quasi sicuramente ancora Gedda, seconda città del Paese sul Mar Rosso, ad ospitare la finale tra Lazio e Juventus. Si attende solo l’ufficialità. Già lo scorso anno sede, non senza polemiche, del match tra Milan e Juventus. L’edizione 2020 si giocherà il 22 dicembre o il 4 gennaio. Intanto, il Circolo Due Ponti di Emanuele Tornabuoni ospiterà in serata la “Festa della Coppa Italia” con diversi esponenti del mondo Lazio.