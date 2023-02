Lazio, l'under 14 punta il dito contro Mourinho: «Ha fischiato i calciatori biancocelesti»

Non c'è categoria che tenga, il derby è sempre il derby. E a quanto pare lo ha capito anche José Mourinho. L'allenatore della Roma è finito al centro delle polemiche dopo quanto è accaduto nel confronto tra l'under 14 giallorossa e la Lazio nel campionato PRO nazionale. Una sfida molto sentita e che per la prima volta in stagione è stata vinta dalla squadra romanista.

Mourinho e i giocatori della prima squadra fischiano la Lazio

I primi due precedenti, quello di andata e quello del trofeo "Serilli" avevano visto esultare i biancocelesti. Motivo che ha reso la gara di domenica molto sentita. La Roma, guidata da Andrea Conti, figlio di Bruno, nei minuti finali del match era avanti grazie ai gol di Galieti e Zekaj. Una situazione di vantaggio messa a rischio dal rigore assegnato nel finale alla Lazio. Sul dischetto va Miloiu, ma nel frattempo lo spettacolo è in tribuna. A sorpresa ci sono José Mourinho e alcuni calciatori della prima squadra giallorossa che, in attesa dell'allenamento a Trigoria, si mettono a seguire la sfida, ma forse troppo calorosamente.

L'accaduto

Mentre il giovane calciatore della Lazio va a battere il penalty, arrivano fischi proprio da parte di questi ultimi. Lo stesso Mou, che stava seguendo da dietro la panchina della Lazio, diceva ai ragazzi della Roma di buttarsi per terra e di fingere i crampi per perdere tempo. Consigli reiterati, tanto da spingere il tecnico biancoceleste, Tobia Assumma, a riprendere lo Special One dicendogli: «Così non si fa mister», ricevendo un sorriso in cambio. La sfida è terminata con un 2-1 sofferto della Roma e la foto negli spogliatoi col tecnico della prima squadra, ma l'unico a non vincere è stato lo sport.